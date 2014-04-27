Дарина Зевіна та Андрій Говоров стали багаторазовими чемпіонами України з плавання

Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.

Вона фінішувала першою на дистанції 200 м на спині з результатом 2 хвилини 10.37 сек.

Спортсменка завоювала на чемпіонаті також ще три золота: на 100 м на спині (1:00.15), 50 м батерфляєм (27.53) та у складі жіночої естафети 4х100 м вільним стилем (3:48.17). Крім того, вона однією з перших виконала норматив до збірної команди на чемпіонат Європи, що відбудеться цього року у Берліні.

У свою чергу, Андрій Говоров лідирував на дистанції 50 м батерфляєм і завоював трєтю золоту медаль. Його результат – 23.68.

Першу медаль найвищого ґатунку він здобув на 50 м вільним стилем (22.53), другу – у складі естафети 4х100м вільним стилем (3:24.52).

Плавець виконав також норматив до збірної команди на чемпіонат Європи у Берліні.

Сам плавець після турніру розповів: «До чемпіонату України мене готував в Італії відомий тренер Андреа ді Ніно. Я планував показати на змаганнях у Харкові максимально хороші результати».

Вже на початку травня спортсмен повернеться до Італії, де готуватиметься до чемпіонату Європи з плавання.

Чемпіонат України та чемпіонат України серед молоді з плавання проходив у Харкові 23-26 квітня. Участь у змаганнях взяли більше 500 плавців з 19 областей України та Києва. З них – 45 майстрів спорту України з плавання та 15 майстрів спорту міжнародного класу.