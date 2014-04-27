Кличко зазначив, що йому було непросто готуватися до бою з Леапаї через події в Україні

Чемпіон світу з боксу за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» українець Володимир Кличко після бою з австралійцем Алексом Леапаї зазначив наскільки важко йому було готуватися до поєдинку через події в Україні.

Зокрема, Кличко, після вручення поясу, перебуваючи ще в рингу зазначив: "Велике спасибі всім моїм уболівальникам, тим, хто був зі мною в цей день. Я довго готувався і це було дуже непросто, так як у моєї країни зараз дуже важкий період. Я завжди залишаюся зі своїми земляками, що б не відбувалося. І безумовно, я тримаю кулаки за мир, щоб ніколи не було війни, щоб не гинули люди. Також я дякую моїм німецьким вболівальникам, вони унікальні".

Крім того, Кличко окремо відзначив суперника: "Хочу сказати Алексу - ти був відмінний суперник, ти повністю віддався бою. Спасибі тобі. Сьогодні я був у кращій формі і я зумів перемогти. Тобі пощастить наступного разу".

А наостанок Кличко-молодший відзначив дружину свого старшого брата Віталія - Наталю Кличко: "Ти відмінно виконала гімн України перед боєм. Мене це дуже вразило. Спасибі тобі".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Володимир Кличко виграв титульний бій за версією WBO у австралійця Алекса Леапаї, відправивши суперника в нокаут у п'ятому раунді.