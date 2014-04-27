Кличко нокаутував Леапаї

Як повідомляє кореспондент УНІАН, бій завершився в п`ятому раунді.

Перший нокдаун суддя відрахував Леапаї вже на другій хвилині. Правда, австралієць швидко встав на ноги і впевнено продовжив бій. А до кінця першого раунду Кличко-молодший вже повністю контролював ситуацію.

У другому раунді Леапаї гідно тримався на тлі куди більш потужного і рослого опонента, хоча і регулярно пропускав удари. У такому ж ключі пройшли і третій-четвертий раунди.

Бій закінчився в п'ятому раунді, коли протягом хвилини Кличко двічі відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Володимир Кличко захистив свій титул WBO, який був розіграний у цьому бою.