Блохін, Шевченко і Суркіс кличуть Ющенка на футбол

Національна збірна України з футболу запросила Президента України Віктора ЮЩЕНКА на перегляд матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу, що відбудеться 30 червня у Гамбурзі.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це йдеться у листі до глави держави, який підписали президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, головний тренер збірної Олег БЛОХІН та капітан команди Андрій ШЕВЧЕНКО.

На думку футболістів, особиста присутність Президента України на стадіоні під час завтрашнього принципового матчу зі збірною Італії додасть їм «наснаги та зміцнить віру у власні сили». «Переконані, що Ваш приїзд помітно сприятиме також просуванню нашої спільної з Польщею заявки на проведення фінальної частини Євро-2012», – наголошується у листі.

Футболісти також відзначили підтримку Президента протягом усього Чемпіонату світу, де Україна вперше представлена як незалежна держава. «Це, без сумніву, допомагає та надихає футболістів на самовіддану гру, – також зазначено у листі. – Переконані, що наш вагомий для країни-дебютанта здобуток служить і служитиме добрим стимулом для піднесення національного футболу та іміджу країні в цілому».

Як повідомляв УНІАН, Президент України не виключає можливості своєї поїздки на завтрашній матч, щоб разом з мільйонами українських уболівальників підтримати українську команду.