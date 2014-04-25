Помер екс-тренер «Барселони» Тіто Віланова

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на офіційний сайт каталонської команди.

Спеціаліст страждав від онкологічного захворювання. "Барселона" глибоко сумує з приводу смерті Тіто Віланови, - наголошується в заяві. - Хай він спочиває з миром".

Стадіон "Камп Ноу" буде відкритий для бажаючих вшанувати пам'ять Віланови.

В кінці 2011 року Віланова переніс операцію з видалення пухлини привушної залози. Рік потому трапився рецидив хвороби. Протягом тривалого часу фахівець не брав участі в повсякденній роботі команди, якою керував Жорді Роура.

Віланова став головним тренером команди в 2012 році, проте вже в 2013 році він залишив посаду за станом здоров'я.

Тренерську кар'єру Віланова почав у 2007 році, ставши помічником головного тренера молодіжного складу "Барселони". З 2008 року був призначений помічником наставника основного складу каталонського клубу. Головним тренером команди Віланова став у 2012 році, змінивши на цій посаді Хосепа Гвардіолу, проте вже в 2013 році залишив посаду за станом здоров'я.