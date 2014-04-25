Український дует виборов срібло на етапі Світової серії зі стрибків у воду
18:16, 25 квітня 2014Спорт
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У Лондоні (Великобританія) стартував третій етап Світової серії зі стрибків у воду, де у змаганнях чоловіків з синхронних стрибків з вишки український дует Олександр Бондар - Максим Долгов зайняв друге місце.
Стрибки у воду / fina.org
Про це повідомляє офиицальный сайт змагань.
Українці отримали від суддівської бригади оцінку 448,26 бали. Вони пропустили вперед китайців Ян Цзян / Чен Айшен (479,13), але випередили німецький дует Патрік Хаусдінг і Саша Кляйн (425,82).
Як повідомляв УНІАН, змагання у Лондоні проходять з 25 по 27 квітня.
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