Український дует виборов срібло на етапі Світової серії зі стрибків у воду

18:16, 25 квітня 2014
Спорт
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У Лондоні (Великобританія) стартував третій етап Світової серії зі стрибків у воду, де у змаганнях чоловіків з синхронних стрибків з вишки український дует Олександр Бондар - Максим Долгов зайняв друге місце.

Прыжки в воду / fina.org

Про це повідомляє офиицальный сайт змагань.

Українці отримали від суддівської бригади оцінку 448,26 бали. Вони пропустили вперед китайців Ян Цзян / Чен Айшен (479,13), але випередили німецький дует Патрік Хаусдінг і Саша Кляйн (425,82).

Як повідомляв УНІАН, змагання у Лондоні проходять з 25 по 27 квітня.

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