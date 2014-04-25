Український дует виборов срібло на етапі Світової серії зі стрибків у воду

Про це повідомляє офиицальный сайт змагань.

Українці отримали від суддівської бригади оцінку 448,26 бали. Вони пропустили вперед китайців Ян Цзян / Чен Айшен (479,13), але випередили німецький дует Патрік Хаусдінг і Саша Кляйн (425,82).

Як повідомляв УНІАН, змагання у Лондоні проходять з 25 по 27 квітня.