Тренера "Чорноморця" оштрафували за спробу вчинити бійку з тренером "Дніпра"

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Григорчука оштрафовано на 10 тис. грн за його поведінку під час матчу 26-го туру чемпіонату із дніпропетровським «Дніпром», який проходив 20 квітня 2014 року. (Тоді наставник «Чорноморця» Григорчук накинувся на головного тренера «Дніпра» Хуанде Рамоса і ледь не дійшло до бійки).

Також на 10 тис. грн оштрафовано полтавську «Ворсклу» за неправомірні дії вболівальників на стадіоні «Ворскла» ім. Бутовського 12 квітня 2014 року під час та після матчу 25-го туру чемпіонату з донецьким «Шахтарем».

За використання піротехнічних засобів вболівальниками команд під час матчу 25-го туру чемпіонату «Карпати» (Львів) - «Динамо» (Київ), який відбувся 12-го квітня 2014 року, кожен із клубів сплатить штраф у розмірі 20 тис. грн.

Київське «Динамо» має сплатити 75 тис. грн за використання його вболівальниками піротехнічних засобів, скандування нецензурних виразів на адресу арбітра та інші неправомірні дії, які мали місце на стадіоні НСК «Олімпійський» 16 квітня 2014 року під матчу 19-го туру чемпіонату із донецьким «Шахтарем». Донецький клуб також оштрафовано на 15 тис. грн за використання вболівальниками піротехнічних засобів під час цього ж матчу.

На 15 тис. грн оштрафовано дніпропетровський «Дніпро» за порушення пункту 32 статті 11 Регламенту змагань Прем’єр-ліги 12 квітня 2014 під час матчу 25-го туру чемпіонату із запорізьким «Металургом» (демонстрація повторів на відеотабло стадіону).

Крім того, за нецензурні висловлювання на прес-конференції після закінчення матчу 26-го туру чемпіонату із харківським «Металістом» на головного тренера запорізького «Металурга» Олега Тарана накладено фінансові санкції у розмірі 10 тис. грн.