Ультрас "Шахтаря" оголосили бойкот команді через скандальну пісню про Путіна

За інформацією Football.uaкерівництво футбольного клубу "Шахтар" заборонив вхід на стадіон семи уболівальників на найближчому матчі команди Мірчі Луческу.

За словами одного з лідерів донецьких ультрас, фан-сектор різко відреагував на такі дії клубу.

"Після матчу з Таврією клуб вирішив діяти, і нам дісталося і за піротехніку в Харкові, і за "політичні" пісні, а за інші грішки. Але хлопці вирішили підтримати забанених за принципом "один за всіх, всі за одного". Тому в найближчих матчах, напевно, фан-сектор Шахтаря буде пустувати. Подивимося, як довго буде діяти покарання", - сказав одного з лідерів донецьких ультрас.