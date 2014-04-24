Жіночій збірній України заборонили проводити вдома матчі відбору до Євробаскету-2015

Про це повідомляється в релізі Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА-Європа).

Зокрема, у повідомленні сказано: «Приймаючи до уваги стурбованість національних федерацій країн, чиї команди грають в одному відбірковому турнірі разом з командою України, і враховуючи нестабільну ситуацію в країні, ФІБА-Європа прийняла рішення не проводити ігри відбіркового турніру Євробаскет-2015 в цій країні в червні 2014 року. Домашні матчі збірна України проводитиме на майданчиках команд-суперниць».

Таким чином, всі 6 матчів турніру збірна України проведе в гостях.

Як повідомляв УНІАН, відбірковий турнір до Євробаскету-2015 пройде з 8 по 25 червня. Збірна України потрапила в групу з командами Фінляндії, Німеччини та Чорногорії. Згідно регламенту, команди грають турнір в два кола - по одній зустрічі з кожним із суперників вдома і в гостях. Збірна України всі 6 матчів проведе на майданчиках команд-суперниць.

Зазначимо також, що в травні ФІБА-Європа повинна прийняти остаточне рішення про те, чи буде проводитися чоловічий Євробаскет-2015 в Україні, або його перенесуть в іншу країну.