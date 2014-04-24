Плавчиня Дарина Зевіна двічі за день стала чемпіонкою України

Про це УНІАН повідомили в Федерації плавання України.

Перше золото спортсменка виборола на 100 м на спині. Вона фінішувала за 1:00.15. Другу медаль вищого ґатунку Дарина завоювала на 50 м батерфляєм, пропливши дистанцію за 27.53.

Головний тренер збірної команди України з плавання та голова тренерської ради Федерації плавання України Андрій Сердінов відзначив: «Дарина Зевіна демонструє дуже хороші результати для цього плавального періоду при тому, що готувалася до змагань не в повну силу. Вона вже виконала норматив до збірної команди на чемпіонат Європи у Берліні».

Також слід відзначити, що сьогодні Оксана Марчук завоювала другу золоту медаль чемпіонату. 20-річна спортсменка з Києва фінішувала першою на 200 м комплексним плаванням. Її результат – 2:16.09. Напередодні вона завоювала золото на 200 м батерфляєм (2:15.07).

Після фінішу спортсменка відзначила: «Я не очікувала, що зможу фінішувати першою на цій дистанції, адже однією з моїх суперниць була майстер спорту міжнародного класу та багаторазова чемпіонка України Ганна Дзеркаль. На доріжці під час фіналу не бачила нікого й нічого – просто пливла вперед. Планую також завоювати на чемпіонаті медалі на 100 м батерфляєм та 200 м вільним стилем».

Чемпіонат України та чемпіонат України з плавання серед молоді, що відбувається у Харкові, є відбірковим етапом до чемпіонату Європи у Берліні та чемпіонату Європи з плавання серед юніорів у Нідерландах. Участь у змаганнях беруть більше 500 плавців з 19 областей України та Києва. З них – 45 майстрів спорту України з плавання та 15 майстрів спорту міжнародного класу.