«Динамо» і «Чорноморець» зіграли внічию, а «Металіст» розгромив «Волинь»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після гри в Одесі помітно загострилася боротьба за третє місце в підсумковій турнірній таблиці.

В Одесі перший гол на початку матчу записав на свій рахунок гравець «Чорноморця» Олексій Антонов, який відзначився на 17-й хвилині. Після цього на полі йшла в'язка і вперта боротьба, а кияни більше відзначилися грубістю, ніж бажанням зрівняти рахунок. Команда отримала загалом п'ять жовтих карток. Тим не менш, на 89-й хвилині Євген Макаренко зрівняв рахунок точним ударом в дотик після відмінного пасу Демьерси Мбокані - 1:1.

У свою чергу, в Луцьку перевага гостей була безперечною. На 22-й хвилині рахунок точним ударом відкрив Володимир Гоменюк. Після цього, на 55-й хвилині був вилучений з поля гравець «Волині» Віталій Неділько, що дуже сильно вплинула на гру господарів в обороні. За 35 хвилин харків'яни тричі вразили ворота суперника. Гоменюк зробив дубль, а третій і четвертий гол забили Крістіан Вільягра і Клейтон Хав'єр. Лише в самій кінцівці гри Ерік Біквалфі зміг відквитати один гол - 1:4.

Таким чином, після закінчення туру в турнірній таблиці, як і раніше, лідирує донецький «Шахтар» - 56 очок. У дніпропетровського «Дніпра» 53 бали, «Динамо» - 47, «Металіста» - 44, «Чорноморця» - 40.

Наступний тур Прем'єр-ліги відбудеться 27-28 квітня.