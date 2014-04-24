«Будівельник» і «Хімік» виграли другі матчі півфіналу Суперліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, фаворити серій знову довели свою велику перевагу над опонентами.

Переможець регулярного чемпіонату Суперліги «Хімік» грає серію з зайнявшим четверте місце БК «Донецьк». І якщо в першій грі перевага южненців було «всього» +11 (78:67), то сьогодні - понад 30 очок - 91:60.

А чинний чемпіон країни з Києва, що зайняв в нинішньому регулярному сезоні друге місце, приймав маріупольський «Азовмаш». Тут ситуація склалася з точністю до навпаки. У першому матчі кияни розгромили опонента з різницею в +33 очки (76:43), а в другому, що відбувся сьогодні, «лише» +12 - 75:63.

Як повідомляв УНІАН, треті матчі серій до трьох перемог пройдуть в Донецьку і Маріуполі 27 квітня. У разі перемог гостей півфінали завершаться достроково.