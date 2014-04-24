"Іллічівець" поступився "Ворсклі" в матчі Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у матчі середняків турнірної таблиці голи були забиті у другому таймі.

Перший тайм команди провели у повільній обережній манері гри, практично не створюючи небезпечні моменти біля воріт один одного. А вже на 3-й хвилині другого тайму суддя призначив пенальті у ворота господарів поля і гравець "Ворскли" Адіс Яхович реалізував 11-метровий удар. Втім, через 22 хвилини суддя вже призначив пенальті у ворота гостей. В складі "Іллічівця" відзначився Давид Таргамадзе. Причому гравець бив два рази на прохання судді, який після першого удару попросив перебити пенальті. Втім, обидва рази Таргамадзе був холоднокровний і точний. Кінцівка пройшла у гострій грі з моментами біля воріт обох команд, а вирішальний удар на 82-й хвилині завдав Яхович, який зробив дубль і приніс перемогу команді з Полтави.

Напередодні, в рамках 20-го туру УПЛ, відбулися ще три матчі, в яких "Севастополь" розгромив "Металург" (Запоріжжя) - 5:0, луганська "Зоря" і львівські "Карпати" зіграли внічию - 2:2, а донецький "Шахтар" насилу обіграв сімферопольську "Таврію" - 2:1.

Ще три матчі туру відбудуться сьогодні ввечері. Зокрема, в них зіграють команди групи лідерів - дніпропетровський "Дніпро", київське "Динамо", одеський "Чорноморець" і харківський "Металіст".