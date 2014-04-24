Сім українців виступлять на етапі Всесвітньої серії зі стрибків у воду

Про це УНІАН повідомилии в Національному олімпійському комітеті України.

У перший день міжнародного турніру відбудуться змагання серед синхроністів та синхроністок у стрибках, як з 3-метрового трампліну, так й із 10-метрової вишки. У наступні два дні спортсмени будуть боротися за нагороди в індивідуальних заліках чоловіків та жінок з трампліну й вишки.

Україну на цьому етапі представлятимуть: Ілля Кваша, Олександр Горшковозов, Олександр Бондар, Юлія Прокопчук, Анастасія Недобіга, Олена Федорова, Максим Долгов.

Як повідомляв УНІАН, на перших двох етапах Світової серії українські стрибуни у воду завоювали чотири медалі. Володарем двох бронзових нагород став Ілля Кваша (трамплін, 3м) а дует Олександр Горшковозов-Ілля Кваша (трамплін, синхрон, 3 м)також двічі посів третю сходинку.