Володимир Кличко порівняв свого майбутнього суперника з Майком Тайсоном
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко вважає, що його наступний суперник Алекс Леапаї схожий по стилю на легендарного американця Майка Тайсона.
Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличко.
Український чемпіон обіцяє глядачам яскраве шоу і видовищний бій, в якому він планує здобути чергову перемогу: «Я з нетерпінням чекаю цього виклику. Ми бачимо, що Алекс дуже мотивований, і що він приїхав сюди за перемогою. Я не буду недооцінювати його в суботу ввечері. Глядачі побачать захоплюючий і насичений поєдинок. Я впевнений, що наш бій буде видовищним. Стиль Леапаї можна порівняти зі стилем Майка Тайсона. Я був радий почути, що він готувався пройти всю дистанцію в дванадцять раундів, але в плані техніки ми знаходимося на абсолютно різних рівнях. Я виграю у нього в цю суботу».
У свою чергу, сам Леапаї так прокоментував майбутній бій: «Ви побачите краще шоу, яке тільки можна побачити. Я приїхав сюди вигравати. Я мріяв про це багато років. Всі побачать, як у цьому бою я напишу нову історію».
Як повідомляв УНІАН, бій Володимир Кличко - Алекс Леапаї відбудеться 26 квітня в Оберхаузені (Німеччина).