Новачка «Динамо» покарають
11:29, 23 січня 2008Спорт
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Голкіперові загрожує дискваліфікація
Ярослава Годзюра, який перебуває на перегляді в київському клубі можуть дискваліфікувати.
Як повідомляє СЕ з посиланням на швейцарських колег, ФІФА може дискваліфікувати колишнього воротаря “Крыльев Советов” Ярослава Годзюра за необгрунтований розрив контракту з самарським клубом.
Якщо таке рішення буде ухвалено, український голкіпер отримає дискваліфікацію мінімум на чотири місяці починаючи з офіційного старту того чемпіонату, в якому він хоче виступати.
Нагадаємо, що Годзюр пройшов невеликий збір з командою Юрія Сьоміна і включений у заявку київського Динамо на Кубок Першого каналу.
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