Новачка «Динамо» покарають

Ярослава Годзюра, який перебуває на перегляді в київському клубі можуть дискваліфікувати.

Як повідомляє СЕ з посиланням на швейцарських колег, ФІФА може дискваліфікувати колишнього воротаря “Крыльев Советов” Ярослава Годзюра за необгрунтований розрив контракту з самарським клубом.

Якщо таке рішення буде ухвалено, український голкіпер отримає дискваліфікацію мінімум на чотири місяці починаючи з офіційного старту того чемпіонату, в якому він хоче виступати.

Нагадаємо, що Годзюр пройшов невеликий збір з командою Юрія Сьоміна і включений у заявку київського Динамо на Кубок Першого каналу.

Football.ua