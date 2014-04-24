Українські хокеїсти не потрапили в елітний дивізіон чемпіонату світу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому матчі основні події відбулися в середині третього періоду.

Перший період пройшов з перевагою словенців, яку вони реалізували у другій половині періоду. Відкрив рахунок точним кидком на 13-й хвилині Ян Урбас, а на 19-й Миха Стебіх подвоїв перевагу своєї команди.

Українці зуміли надолужити згаяне у другій 20-хвилинці. На 27-й хвилині перший гол забив Андрій Міхнов, а на 39-й Денис Петрухно зрівняв результат.

Більше того, на початку третього періоду, на 43-й хвилині Євген Белухін вивів українську команду вперед. Правда, через 30 секунд Алес Мусік зрівняв результат - 3:3. А в кінцівці гри ініціативою володіла вже словенська команда. На 47-й хвилині Ян Мурсак забив, як потім виявилося, переможну шайбу. А на 58-й хвилині Бастіан Галічіч встановив остаточний результат - 5:3.

Таким чином, збірна України втратила всі шанси на те, щоб зайняти місце у двійці найсильніших і піднятися в сезоні-2014/15 в елітний дивізіон світового першості. На даний момент у команди 4 очки після 4 ігор і 4-е місце в поточній турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу в Південній Кореї (другий за значимістю дивізіон) проходить з 20 по 26 квітня. Шість команд зіграють груповий турнір в одне коло - по п'ять матчів. Дві найсильніші збірні за підсумками змагань потраплять на Чемпіонат світу-2015 в елітний дивізіон, компанію 16 найсильніших команд, що безпосередньо оскаржують титул.