Героєм українського спорту-2013 стала Ольга Харлан
В Києві завершилась церемонія вручення нагород національної премії «Герої спортивного року» за підсумками 2013 року, де володарем нагороди Герой українського спорту стала фехтувальниця Ольга Харлан.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, разом зі статуеткою спортсменка отримала сертифікат на 50 тис. гривень та новеньке авто.
У 2013-му році Харлан стала чемпіонкою світу у командній та індивідуальній першості.
Найкращою спортсменкою року визнана біатлоністка Олена Підгрушна, яка торік стала чемпіонкою світу. Цікаво, що головного успіху в кар`єрі – золотої медалі Олімпіади – вона досягла вже у 2014-му в Сочі.
Найкращим спортсменом України-2013 визнаний легкоатлет Богдан Бондаренко, який здобув ряд яскравих перемог в змаганнях зі стрибків у висоту. Найголовніша з них, звісно, на чемпіонаті світу в Москві.
Найкращим тренером року визнано наставника українських фехтувальниц-шаблісток (зокрема, Олени Харлан) Артема Скорохода.
Сенсацією року визнано чемпіонку світу з легкої атлетики Анну Мельниченко.
Найкращою збірною командою року стала жіноча команда фехтувальниць-шаблісток. А найкращою клубною командою – хокейний «Донбас» з Донецька.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка під час церемонії відзначив: «Дуже приємно бачити у цій залі наших спортсменів – гордість і славу єдиної України, на чию честь піднімається державний прапор та лунає гімн, чиї звершення прославляють нас у всьому світі! Я вірю, що спортивні перемоги консолідують суспільство заради нових звершень, надихають на взаємоповагу та взаємопорозуміння і допомагають зберегти мир та спокій в Україні. Кожний з вас - вже переможець, вже герой. Дякую за самовідданість та любов до обраної справи!».
Герої спортивного року – всеукраїнська премія, якою щорічно нагороджуються найкращі атлети, тренери і фахівці спорту.