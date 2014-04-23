Героєм українського спорту-2013 стала Ольга Харлан

Як повідомляє кореспондент УНІАН, разом зі статуеткою спортсменка отримала сертифікат на 50 тис. гривень та новеньке авто.

У 2013-му році Харлан стала чемпіонкою світу у командній та індивідуальній першості.

Найкращою спортсменкою року визнана біатлоністка Олена Підгрушна, яка торік стала чемпіонкою світу. Цікаво, що головного успіху в кар`єрі – золотої медалі Олімпіади – вона досягла вже у 2014-му в Сочі.

Найкращим спортсменом України-2013 визнаний легкоатлет Богдан Бондаренко, який здобув ряд яскравих перемог в змаганнях зі стрибків у висоту. Найголовніша з них, звісно, на чемпіонаті світу в Москві.

Найкращим тренером року визнано наставника українських фехтувальниц-шаблісток (зокрема, Олени Харлан) Артема Скорохода.

Сенсацією року визнано чемпіонку світу з легкої атлетики Анну Мельниченко.

Найкращою збірною командою року стала жіноча команда фехтувальниць-шаблісток. А найкращою клубною командою – хокейний «Донбас» з Донецька.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка під час церемонії відзначив: «Дуже приємно бачити у цій залі наших спортсменів – гордість і славу єдиної України, на чию честь піднімається державний прапор та лунає гімн, чиї звершення прославляють нас у всьому світі! Я вірю, що спортивні перемоги консолідують суспільство заради нових звершень, надихають на взаємоповагу та взаємопорозуміння і допомагають зберегти мир та спокій в Україні. Кожний з вас - вже переможець, вже герой. Дякую за самовідданість та любов до обраної справи!».

Герої спортивного року – всеукраїнська премія, якою щорічно нагороджуються найкращі атлети, тренери і фахівці спорту.