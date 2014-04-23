Тренер Кличка ще ніколи не бачив Володимира настільки сконцентрованим на бій

Як вважає тренер, Кличко дуже добре готовий, відмінно мотивований і повністю сконцентрований на поєдинку, повідомляє сайт офіційного фан-клубу Кличка з посиланням на Sportbox.ru.

Зокрема, Бенкс вважає: "Я десять років працював з ним ще ніколи не бачив його таким сконцентрованим на бій. Він приїхав у Німеччину і чемпіоном покине її з усіма поясами. Леапаї приїхав робити історію, але історія буде такою, що Кличко знову захистить пояс".

Як повідомляв УНІАН, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко проведе титульний бій з австралійцем Алекса Леапаї 26 квітня в Оберхаузені (Німеччина).