Тренер Кличка ще ніколи не бачив Володимира настільки сконцентрованим на бій
16:08, 23 квітня 2014Спорт
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Американський тренер і супертяж Джонатон Бенкс, наставник чемпіона світу в суперважкій вазі українця Володимира Кличка, впевнений, що його підопічний відмінно мотивований перед поєдинком з австралійцем самоанського походження Алексом Леапаї.
Кличко і Леапаї / wbaonline.com
Як вважає тренер, Кличко дуже добре готовий, відмінно мотивований і повністю сконцентрований на поєдинку, повідомляє сайт офіційного фан-клубу Кличка з посиланням на Sportbox.ru.
Зокрема, Бенкс вважає: "Я десять років працював з ним ще ніколи не бачив його таким сконцентрованим на бій. Він приїхав у Німеччину і чемпіоном покине її з усіма поясами. Леапаї приїхав робити історію, але історія буде такою, що Кличко знову захистить пояс".
Як повідомляв УНІАН, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко проведе титульний бій з австралійцем Алекса Леапаї 26 квітня в Оберхаузені (Німеччина).
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