У п’ятірку кращих спортсменів-динамівців за підсумками зимового сезону увійшли виключно біатлоністи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, до числа лауреатів потрапили представники одного виду спорту - біатлону.

За результатами виступів у головних міжнародних змаганнях сезону 2013-2014 років п’ятірку кращих сформували: Наталія Бурдига – учасниця ХХІІ зимових Олімпійських ігор, неодноразова чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи серед юніорів, призерка етапу Кубку світу; Андрій Дериземля - учасник ХХІІ зимових Олімпійських ігор, неодноразовий призер чемпіонатів світу, неодноразовий чемпіон та призер чемпіонатів Європи; Олена Підгрушна - чемпіонка ХХІІ зимових Олімпійських ігор, чемпіонка та призерка чемпіонатів світу, неодноразова чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи; Віта Семеренко – чемпіонка та бронзова призерка ХХІІ зимових Олімпійських ігор, неодноразова призерка чемпіонатів світу, неодноразова чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи; Валентина Семеренко - чемпіонка ХХІІ зимових Олімпійських ігор, неодноразова призерка чемпіонатів світу, неодноразова чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи.

Лауреатом у номінації «Динамівська олімпійська надія» названий Дмитро Підручний - учасник ХХІІ зимових Олімпійських ігор, неодноразовий чемпіон та призер чемпіонатів України, призер Кубку світу, чемпіон та призер ХХVІ Всесвітньої зимової Універсіади.

У своєму привітальному слові президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка відзначив, що «динамівці» традиційно займають провідні місця в збірних командах України та приносять нашій країні медалі найпрестижніших змагань. «Виступ олімпійської збірної на Іграх-2014 у Сочі можна назвати найкращим за всю історію участі нашої команди на зимових Іграх. У нас з'явилося відразу чотири Олімпійські чемпіонки, три з яких вихованки фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»: Олена Підгрушна, Віта та Валентина Семеренко. Віта стала ще й володаркою «бронзи». У Сочі наші дівчата вибороли неймовірно важливу перемогу не тільки для українського спорту, але й для всієї країни. Цей успіх об'єднав Україну у непростий для нас час».