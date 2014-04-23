Тенісист Долгополов програв у стартовому матчі турніру в Барселоні

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів.

Завдяки високому рейтингу (22-й у світі), українець почав турнір в Іспанії з другого кола, де зійшовся з іспанцем Альберто Монтаньєсом. На місцевих кортах з грунтовим покриттям іспанець, який істотно відстає від українця в рейтингу, виявився сильнішим. Матч завершився з рахунком 6:3, 7:6 на користь Монтаньеса.

Турнір у Барселоні є одним з підготовчих до другого змагання року з серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату Франції, який відбудеться через місяць у Парижі. Матчі цього турніру також будуть проходити на кортах з грунтовим покриттям.

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому тижні в стартовому матчі турніру в Маракеші (Марокко) програла найсильніша українка в жіночому одиночному розряді Еліна Світоліна.