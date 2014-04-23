Хокейна збірна України програла в третьому матчі чемпіонату світу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна Японії тричі по ходу матчу виходила вперед і двічі українцям вдавалося зрівнювати рахунок. Але, в третій раз команді просто не вистачило часу для того, щоб вирівняти становище.

В першому періоді, на 5-й хвилині рахунок відкрив Шушей Куджи. Майже через 3 хвилини Олександр Матерухін зрівняв рахунок, але на 14-й хвилині Куджи зробив дубль, відновивши мінімальну перевагу своєї збірної.

Другий період виявився нерезультативним. А на початку третього - на 43-й хвилині, Андрій Міхнов вдруге зрівняв рахунок. Здавалося, що доля матчу вирішиться в овертаймі або серії булітів, однак на передостанній 59-й хвилині гри Такуро Ямашита забив вирішальний гол - 2:3. Примітно, що перед цим епізодом українці протягом двох хвилин мали чисельну перевагу після видалення Ріо Хашимото, але скористатися цим не зуміли.

Таким чином, команда програла другий матч з трьох в рамках світової першості. На даний момент у підопічних Андрія Назарова 4 набраних очка з 9 можливих і лише 4-е місце в турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу в Південній Кореї (другий за значимістю дивізіон) проходить з 20 по 26 квітня. Шість команд зіграють груповий турнір в одне коло - по п'ять матчів. Дві найсильніші збірні за підсумками змагань потраплять на Чемпіонат світу-2015 в елітний дивізіон, компанію 16 найсильніших команд, що безпосередньо оскаржують титул.