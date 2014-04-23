Українець Лебідь виграв марафон у Нагано
11:57, 23 квітня 2014Спорт
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Українець Сергій Лебідь виграв марафон серії IAAF Bronze Label Road Race, який відбувся у Нагано (Японія).
Сергій Лебідь / klbviktoria.com
Про це УНІАН повідомили в Федерації легкої атлетики України.
Класичну дистанцію 42,195 км Лебідь подолав за 2:13.56 год. Протягом 35 км на трасі в Японії відбувалася дуель українця з Сер-Од Бат-Очіром з Монголії. На заключній частині дистанції Сергій прискорився і зумів на фініші показати час, на вісім секунд кращий ніж у суперника. Третім став японець Таіга Іто (2:15.20).
Лебідь вперше подолав марафон минулого року в Варшаві. У жовтні, в Лісабоні він встановив особистий рекорд (2:11.24 год). А марафон у Нагано став третім у його кар’єрі.
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