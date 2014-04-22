«Хімік» і «Будівельник» виграли стартові матчі півфіналів баскетбольної Суперліги
20:46, 22 квітня 2014Спорт
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У Києві та Южне завершилися стартові матчі серій плей-офф ½ фіналу баскетбольної Суперліги, в яких «Будівельник» здолав маріупольський «Азовмаш», а «Хімік» був сильнішим за БК «Донецьк».
Суперліга / superleague.ua
Як передає кореспондент УНІАН, в обох іграх перевага команд-фаворитів було повною.
Стартові та заключні матчі серій, згідно з регламентом проходять у Южне та Києві, тому що «Хімік» і «Будівельник» зайняли більш високі місця за підсумками регулярної першості - перше і друге, відповідно. І в стартових матчах півфіналів обидві команди в черговий раз довели свою перевагу над опонентами.
«Хімік» обіграв «Донецьк» з різницею в 21 очко - 78:67, а кияни були сильнішими за маріупольців на 33 бали - 76:43.
Як повідомляв УНІАН, другі матчі серій пройдуть у Южне та Києві 24 квітня. Згідно з регламентом змагань, півфінальні серії тривають до трьох перемог однієї з команд.
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