«Хімік» і «Будівельник» виграли стартові матчі півфіналів баскетбольної Суперліги

Як передає кореспондент УНІАН, в обох іграх перевага команд-фаворитів було повною.

Стартові та заключні матчі серій, згідно з регламентом проходять у Южне та Києві, тому що «Хімік» і «Будівельник» зайняли більш високі місця за підсумками регулярної першості - перше і друге, відповідно. І в стартових матчах півфіналів обидві команди в черговий раз довели свою перевагу над опонентами.

«Хімік» обіграв «Донецьк» з різницею в 21 очко - 78:67, а кияни були сильнішими за маріупольців на 33 бали - 76:43.

Як повідомляв УНІАН, другі матчі серій пройдуть у Южне та Києві 24 квітня. Згідно з регламентом змагань, півфінальні серії тривають до трьох перемог однієї з команд.