Тенісистка Світоліна програла в першому колі турніру в Марокко

Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка, яка перебуває у світовому рейтингу на 36-й позиції, у цьому турнірі була посіяна під другим номером і теоретично повинна була без проблем доходити до фіналу. Але, на корті з грунтовим покриттям вона програла вже в першому матчі.

Майр-Ахлайтнер, яка займає в рейтингу 79-е місце, на тай-брейку виграла перший сет, а потім без проблем здолала суперницю у третій вирішальній партії - 7:6, 3:6, 6:2. Поєдинок тривав 2 години 19 хвилин. Світоліна зробила 7 брейків і втратила 8 своїх подач. Обидві суперниці виконали по 3 ейси, при цьому українка допустила 9 подвійних помилок, а австрійка - 7.

Турнір у Маракеші триватиме до 27 квітня.