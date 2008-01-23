Суд відмінив приватизацію одеського стадіону СКА

Господарський суд Одеської області відмінив рішення про передачу одеського стадіону СКА приватній структурі. Про це повідомив сьогодні на сесії міської ради заступник мера Одеси Михайло КУЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами заступника міської голови, «суд прийшов до висновку, що рішення ухвалювали посадовці Міністерства оборони України, які не мали на те повноважень». Зараз муніципальне юридичне управління намагається добитися відміни свідоцтва про право власності на будівлі стадіону.

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ додав, що «в бесіді з ним глава Міноборони України Юрій ЄХАНУРОВ пообіцяв виплатити 7,5 млн. грн. компанії, що купила вказані споруди.

Як повідомляв УНІАН, рішенням Господарського суду Одеської області від 31 серпня 2007 року всі споруди на стадіоні СКА, окрім футбольного поля, були передані місцевій компанії «Грінкойн». Це було передбачено в інвестиційному договорі між «Грінкойн» і підприємством «Укроборонбуд». Пізніше «Грінкойн» перепродала майно приватному підприємству «Юг-інвест».

Дізнавшись про узаконену операцію, яка могла перешкодити успішному проведенню одного з матчів Євро-2012, міський голова Е.ГУРВІЦ звернувся до Секретаріату Президента з тим, щоб було вжито «заходи для виправлення ситуації, викликаної діями керівництва Міноборони».

Як повідомлялося, на реалізацію Програми підготовки і проведення в Одесі матчів європейського футбольного чемпіонату 2012 р. передбачено виділити майже 8 млрд. грн.