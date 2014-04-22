Фінал Кубка України з футболу відбудеться у Харкові

Виконавчий комітет Федерації футболу України ухвалив рішення щодо проведення фінального матчу розіграшу Кубка України сезону 2013/2014 у Харкові.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Поєдинок відбудеться 15 травня на стадіоні ОСК «Металіст». Початок гри - о 20.00. Як повідомляв УНІАН, у фіналі зіграють переможці пар «Динамо» (Київ) − «Чорноморець» (Одеса) та «Славутич» (Черкаси) − «Шахтар» (Донецьк). Півфінальні матчі відбудуться 7 травня на полях команд, вказаних першими.

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