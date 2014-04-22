Новим тренером "Манчестер Юнайтед" став Райан Гіггз

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

В. о. головного тренера Гіггз буде, поки команді не знайдуть нового наставника, зазначається в повідомленні.

До сьогоднішнього дня Гіггз входив в тренерський штаб команди на правах граючого тренера, зігравши в цій якості 21 матч у сезоні 2013/14. Раніше він був просто гравцем команди, провівши в ній всю свою кар'єру футболіста. Разом з МЮ він виграв 13 титулів чемпіона англійської Прем'єр-ліги, а також двічі перемагав у Лізі чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 квітня, МЮ підтвердив відставку головного тренера Девіда Мойеса. Тренер пропрацював на своїй посаді менше року, проваливши сезон. Команда знаходиться лише на 7-му місці в поточній турнірній таблиці Прем'єр-ліги, до того ж, «Юнайтед» вперше за 19 років залишився без путівки в Лігу чемпіонів на наступний сезон 2014/15.

У розіграші Ліги чемпіонів нинішнього сезону "Манчестер" дійшов до 1/4 фіналу, де за сумою двох матчів поступився німецькій "Баварії" (Мюнхен).

"Манчестер Юнайтед" є 20-разовим чемпіоном і володарем Суперкубка Англії, 11-разовим володарем Кубка країни, 4-разовим володарем Кубка Ліги, 3-разовим переможцем Ліги чемпіонів, а також володарем Кубка Кубків, Суперкубка УЄФА, Міжконтинентального кубка і клубним чемпіоном світу 2008 року.

27 великих трофеїв команда виграла з листопада 1986 року по травень 2013 року, коли її очолював сер Алекс Фергюсон.