Новим тренером "Манчестер Юнайтед" став Райан Гіггз
Один з провідних футболістів "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз став виконуючим обов'язки головного тренера команди.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
В. о. головного тренера Гіггз буде, поки команді не знайдуть нового наставника, зазначається в повідомленні.
До сьогоднішнього дня Гіггз входив в тренерський штаб команди на правах граючого тренера, зігравши в цій якості 21 матч у сезоні 2013/14. Раніше він був просто гравцем команди, провівши в ній всю свою кар'єру футболіста. Разом з МЮ він виграв 13 титулів чемпіона англійської Прем'єр-ліги, а також двічі перемагав у Лізі чемпіонів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 квітня, МЮ підтвердив відставку головного тренера Девіда Мойеса. Тренер пропрацював на своїй посаді менше року, проваливши сезон. Команда знаходиться лише на 7-му місці в поточній турнірній таблиці Прем'єр-ліги, до того ж, «Юнайтед» вперше за 19 років залишився без путівки в Лігу чемпіонів на наступний сезон 2014/15.
У розіграші Ліги чемпіонів нинішнього сезону "Манчестер" дійшов до 1/4 фіналу, де за сумою двох матчів поступився німецькій "Баварії" (Мюнхен).
"Манчестер Юнайтед" є 20-разовим чемпіоном і володарем Суперкубка Англії, 11-разовим володарем Кубка країни, 4-разовим володарем Кубка Ліги, 3-разовим переможцем Ліги чемпіонів, а також володарем Кубка Кубків, Суперкубка УЄФА, Міжконтинентального кубка і клубним чемпіоном світу 2008 року.
27 великих трофеїв команда виграла з листопада 1986 року по травень 2013 року, коли її очолював сер Алекс Фергюсон.