В баскетбольній Суперлізі відбудуться перші півфінальні матчі плей-офф

Півфінальні серії, де між собою змагатимуться «Хімік» (Южнє) — «Донецьк» а також «Будівельник» (Київ) — «Азовмаш» (Маріуполь), триватимуть до трьох перемог за формулою 2 - 2 - 1, повідомляє офіційний сайт Суперліги.

Перші два матчі, а також, в разі потреби, п’ятий відбудуться в Южнє та Києві, тому що "Хімік" й "Будівельник" посіли більш високі місця в підсумковій таблиці регулярного чемпіонату.

У першому півфіналі силами поміряються команди, які досить довго лідирували в турнірній таблиці, відірвавшись від конкурентів. Однак, якщо «Хімік» фінішував у регулярній першості на першому місці, то «Донецьк», втративши низку ключових виконавців, опустився на четверту сходинку. У регулярному чемпіонаті южненці двічі обіграли донеччан: у першому колі з рахунком 95-86, у другому колі — 97-76. Причому, в обох матчах команди виступали у своїх оптимальних складах, зокрема за «тигрів» грали легіонери, а також українці Яковлєв із Липовим.

В іншій півфінальній парі чинний чемпіон "Будівельник" зіграє зі своїм принциповим суперником, який, навіть втративши легіонерів, залишається грізною силою. За останні п'ять сезонів лише одного разу шляхи двох команд не перетнулися у плей-офф. У сезоні 2009-2010 рр. суперники зустрілися у фіналі, де сильнішим виявився «Азовмаш» (3-2), у сезоні 2011-2012 рр. «Будівельник» на чолі з нинішнім наставником «левів» Звєзданом Мітровичем поступився «Азовмашу» 0-4 у півфінальній серії. Проте, минулого сезону «Будівельник» взяв реванш, обігравши «Азовмаш» у фіналі 4-3. У нинішньому сезоні команди вже двічі грали між собою, обмінявшись домашніми перемогами (82-65 на користь «Будівельника» й 79-74 на користь «Азовмашу»).

Півфінальні ігри відбудуться 22, 24 й 27 квітня, а також за потреби 29 квітня й 2 травня.