Оприлюднено список суддів на бій Кличко - Леапаї
12:23, 22 квітня 2014Спорт
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Організатори титульного бою Володимир Кличко - Алекс Леапаї оприлюднили список суддівської бригади, яка буде задіяна в цьому поєдинку.
Кличко і Леапаї / wbaonline.com
Про це повідомляється в офіційному релізі Всесвітньої боксерської організації (WBO).
Рефері в рингу призначений американець Едді Коттон. Боковими суддями будуть Гленн Фельдман (США), Золтан Еніеді (Угорщина) і Деон Дварте (Південна Африка), а функції супервайзера покладені на президента WBO Франциско Валькарсела.
Коттон далеко не в перший раз буде обслуговувати поєдинок Володимира Кличка. Раніше американський рефері обслуговував поєдинки українця проти Маріуша Ваха, Руслана Чагаєва і Рея Остіна.
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Леапаї відбудеться 26 квітня в німецькому Оберхаузені.
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