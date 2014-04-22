Оприлюднено список суддів на бій Кличко - Леапаї

Про це повідомляється в офіційному релізі Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Рефері в рингу призначений американець Едді Коттон. Боковими суддями будуть Гленн Фельдман (США), Золтан Еніеді (Угорщина) і Деон Дварте (Південна Африка), а функції супервайзера покладені на президента WBO Франциско Валькарсела.

Коттон далеко не в перший раз буде обслуговувати поєдинок Володимира Кличка. Раніше американський рефері обслуговував поєдинки українця проти Маріуша Ваха, Руслана Чагаєва і Рея Остіна.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Леапаї відбудеться 26 квітня в німецькому Оберхаузені.