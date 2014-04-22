"Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера

Про це повідомляє офіційний клубний сайт.

Причини такого рішення в повідомленні не вказуються.

Команда вперше за 19 років не змогла потрапити за підсумками національної першості в число учасників Ліги чемпіонів. У минулі вихідні В матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги МЮ програв "Евертону" з рахунком 0:2, втративши навіть теоретичні шанси на потрапляння в найпрестижніший клубний турнір Європи.

На даний момент "Юнайтед" займає 7-е місце в турнірній таблиці англійського чемпіонату, набравши 54 очки. Команда забезпечила собі місце на наступний сезон у другому за значущістю клубному турнірі - Лізі Європи.

У Лізі чемпіонів в цьому сезоні "Манчестер" дійшов до 1/4 фіналу, де за сумою двох матчів поступився німецькій "Баварії" (Мюнхен).

"Манчестер Юнайтед" є 20-разовим чемпіоном і володарем Суперкубка Англії, 11-разовим володарем Кубка країни, 4-разовим володарем Кубка Ліги, 3-разовим переможцем Ліги чемпіонів, а також володарем Кубка Кубків, Суперкубка УЄФА, Міжконтинентального кубка і клубним чемпіоном світу 2008 року.

27 великих трофеїв команда виграла з листопада 1986 року по травень 2013 року, коли її очолював сер Алекс Фергюсон. Його змінник Мойес на своєму посту не протримався навіть один повноцінний сезон.