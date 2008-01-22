Кубок Співдружності: київське Динамо виграє і вибуває

У чвертьфіналі Кубка чемпіонів Співдружності з футболу, який проходить у Санкт-Петербурзі завтра зіграють:

"Зеніт" (Росія) - "Каунас" (Литва)

"Олімпі" (Грузія) - БАТЕ (Білорусь)

"Пахтакор" (Узбекистан) - "Вентспілс" (Латвія)

"Хазар" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)

Київське "Динамо" виграло завершальний матч у своїй групі (1:0 у команди "Бананц" з Вірменії). Але оскільки перед тим був програш Пахтакорові 0:1 і нічия 1:1 з БАТЕ, чотирьох набраних очок для виходу в чвертьфінал не вистачило.