Хокейна збірна України виграла другий матч чемпіонату світу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, долю матчу вирішив відрізок довжиною трохи більше хвилини в середині гри у другому періоді.

Матч розпочався атаками української команди, яка вже нa 5-й хвилині відкрила рахунок. Точний кидок на рахунку екс-росіянина Євгенa Белухіна, який тільки напередодні світової першості оформив українське громадянство.

Надалі гра проходила у впертій боротьбі з обопільними шансами. Вирішальним став відрізок гри в середині другого періоду, коли протягом 1 хвилини і 3 секунд голи забили Олег Шафаренко та Олег Тимченко.

Кращим гравцем матчу у складі української збірної був визнаний автор переможної шайби Євген Белухін.

Таким чином, після двох ігрових днів чемпіонату збірна України посідає друге місце, набравши 4 очки.

Як повідомляв УНІАН, напередодні українська команда програла в овертаймі збірнiй Австрії з рахунком 2:3.

Чемпіонат світу в Південній Кореї проходить з 20 по 26 квітня. Шість команд зіграють груповий турнір в одне коло - по п'ять матчів. Дві найсильніші збірні за підсумками змагань потраплять на Чемпіонат світу-2015 в елітний дивізіон, компанію 16 найсильніших команд, що безпосередньо оскаржують титул.