Чорноморець переграв Дніпро

02:42, 21 квітня 2014
Спорт
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"Чорноморець" на домашньому полі з мінімальним рахунком переграв дніпропетровський "Дніпро".

Чорноморець переміг

Чорноморець - Дніпро 1:0

Гол: Окріашвілі, 34

Чорноморець: Безотосний, Ребенок, Кутас, Тейку, Зубейко, Гай, Ковальчук, Аржанов, Лео Матос, Окріашвілі (Діденко, 78), Антонов

Дніпро: Бойко, Стрінич (Кравченко, 68), Чеберячко, Мазух, Федецький (Кулаков, 59), Ротань, Канкава (Калінич, 35), Коноплянка, Матеус, Жуліано, Селезньов

Попередження: Лео Матос, Аржанов - Канкава, Стрінич, Чеберячко, Шахов

За матеріалами: football.ua

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