Чорноморець переграв Дніпро

"Чорноморець" на домашньому полі з мінімальним рахунком переграв дніпропетровський "Дніпро".

Чорноморець - Дніпро 1:0 Гол: Окріашвілі, 34 Чорноморець: Безотосний, Ребенок, Кутас, Тейку, Зубейко, Гай, Ковальчук, Аржанов, Лео Матос, Окріашвілі (Діденко, 78), Антонов Дніпро: Бойко, Стрінич (Кравченко, 68), Чеберячко, Мазух, Федецький (Кулаков, 59), Ротань, Канкава (Калінич, 35), Коноплянка, Матеус, Жуліано, Селезньов Попередження: Лео Матос, Аржанов - Канкава, Стрінич, Чеберячко, Шахов За матеріалами: football.ua

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