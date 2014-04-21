Чорноморець переграв Дніпро
02:42, 21 квітня 2014Спорт
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"Чорноморець" на домашньому полі з мінімальним рахунком переграв дніпропетровський "Дніпро".
Чорноморець переміг / chernomorets.odessa.ua
Чорноморець - Дніпро 1:0
Гол: Окріашвілі, 34
Чорноморець: Безотосний, Ребенок, Кутас, Тейку, Зубейко, Гай, Ковальчук, Аржанов, Лео Матос, Окріашвілі (Діденко, 78), Антонов
Дніпро: Бойко, Стрінич (Кравченко, 68), Чеберячко, Мазух, Федецький (Кулаков, 59), Ротань, Канкава (Калінич, 35), Коноплянка, Матеус, Жуліано, Селезньов
Попередження: Лео Матос, Аржанов - Канкава, Стрінич, Чеберячко, Шахов
За матеріалами: football.ua
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