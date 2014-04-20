"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Ворсклою", "Металіст"переграв "Металург"
У матчах чергового туру прем'єр-ліги "Динамо" і "Металіст" не втратили очок у матчах з полтавською "Ворсклою" та "Металургом".
Динамо - Ворскла 2:1
Голи: Ідейє, 82, Ярмоленко, 85 - Яхович, 30
Динамо: Коваль, Данило Сілва, Віда, Драгович, Макаренко, Вукоєвич, Гармаш, Ярмоленко (Сидорчук , Бельханда (Ідейє, 62), Гусєв (Ленс, 62), Мбокані
Ворскла: Непогодов, Сапай, Даллку, Ткачук, Пердута, Чеснаков, Дедечко, Маркоскі (Баранник, 46), Міщенко (Скляр, 76), Турсунов, Яхович (Кривошеєнко, 87)
Попередження: Мбокані - Яхович, Дедечко, Даллку
Видалення: Дедечко, 73
Металург З - Металіст 0:3
Голи: Гоменюк, 2, 31, Бланко, 70
Металург З: Боровик, Сахневич, Штурко, Йокич, Нестеров, Балич, Лазарович (Сержиньо, 74), Гавриш (Матяж, 46), Коротецький, Татарков (Юсов, 46), Прийомов
Металіст: Горяїнов, Ксьонз, Пшеничних, Гуйє, Азеведо, Едмар (Дієго Соуза, 62; Краснопьоров, 78), Шав'єр, Марлос, Гомес, Бланко, Гоменюк (Богданов, 73)
Попереджені: Балич, Прийомов - Ксьонз
За матеріалами: football.ua