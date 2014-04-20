"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Ворсклою", "Металіст"переграв "Металург"

У матчах чергового туру прем'єр-ліги "Динамо" і "Металіст" не втратили очок у матчах з полтавською "Ворсклою" та "Металургом".

Динамо - Ворскла 2:1 Голи: Ідейє, 82, Ярмоленко, 85 - Яхович, 30 Динамо: Коваль, Данило Сілва, Віда, Драгович, Макаренко, Вукоєвич, Гармаш, Ярмоленко (Сидорчук , Бельханда (Ідейє, 62), Гусєв (Ленс, 62), Мбокані Ворскла: Непогодов, Сапай, Даллку, Ткачук, Пердута, Чеснаков, Дедечко, Маркоскі (Баранник, 46), Міщенко (Скляр, 76), Турсунов, Яхович (Кривошеєнко, 87) Попередження: Мбокані - Яхович, Дедечко, Даллку Видалення: Дедечко, 73 Металург З - Металіст 0:3 Голи: Гоменюк, 2, 31, Бланко, 70 Металург З: Боровик, Сахневич, Штурко, Йокич, Нестеров, Балич, Лазарович (Сержиньо, 74), Гавриш (Матяж, 46), Коротецький, Татарков (Юсов, 46), Прийомов Металіст: Горяїнов, Ксьонз, Пшеничних, Гуйє, Азеведо, Едмар (Дієго Соуза, 62; Краснопьоров, 78), Шав'єр, Марлос, Гомес, Бланко, Гоменюк (Богданов, 73) Попереджені: Балич, Прийомов - Ксьонз За матеріалами: football.ua

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