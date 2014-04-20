Хокейна збірна України програла перший матч чемпіонату світу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, по ходу матчу українці двічі зрівнювали рахунок.

Стартова гра чемпіонату у другому за значущістю дивізіоні пройшла з перевагою австрійців. Але, по ходу основного часу гри, українці щоразу вирівнювали положення.

Перший період вийшов багатим на події. На 10-й хвилині гри рахунок відкрив Домінік Хейнріх, але через 16 секунд Роман Благой зрівняв рахунок. А на 13-й хвилині Хейнріх зробив дубль.

Зрівняти рахунок наступного разу українці змогли в середині другого періоду, на 33-й хвилині, коли точний кидок вдався Олександру Матерухіну.

Третій період виявився безголевим, а в овертаймі команди зіграли лише півтори хвилини. Автором переможного голу виявився Бріан Леблер.

Таким чином, на даний момент у турнірній таблиці у збірної Австрії 2 очки, а в українців - 1. Пізніше сьогодні відбудуться матчі Японія - Словенія, Південна Корея - Угорщина.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Південній Кореї триватиме з 20 по 26 квітня. Шість команд зіграють груповий турнір в одне коло - по п'ять матчів. Дві найсильніші збірні за підсумками змагань потраплять на Чемпіонат світу-2015 в елітний дивізіон, компанію 16 найсильніших команд, що безпосередньо оскаржують титул.