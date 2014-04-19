«Шахтар» здобув вольову перемогу в матчі Прем'єр-ліги
У Донецьку завершився матч 26-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому «Шахтар» обіграв земляків з «Металурга» з рахунком 2:1.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, «Шахтар» здобув перемогу, програючи по ходу матчу з рахунком 0:1.
Донецьке дербі вийшло напруженим і малорезультативним. У першому таймі жодній з команд так і не вдалося забити гол. А після перерви доля гри вирішилася протягом перших 17 хвилин. Рахунок відкрив на 49-й хвилині гравець «Металурга» Василь Прийма, на що гірники відповіли точними ударами Сергія Кривцова (56-я хвилина) і Луїса Адріано (62).
Надалі обидві команди мали шанси відзначитися, але гра завершилася з мінімальною перевагою лідера чемпіонату.
Також сьогодні відбувся матч в Ужгороді, в якому «Говерла» програла маріупольському «Іллічівцю» - 1:2.
У цій зустрічі все вирішив трихвилинний відрізок в середині другого тайму, коли відзначилися Андрій Тотовицький Іван Ордець. На 93-й хвилині Дмитро Трухін відквитав один гол, але більшого «Говерлі» не вдалося зробити.
Таким чином, на даний момент у турнірній таблиці у «Шахтаря» 53 очки і команда знову стала одноосібним лідером турнірної таблиці Прем'єр-ліги.
Матч «Дніпро» - «Чорноморець», а також ігри за участю «Динамо» та «Металіста» відбудуться в неділю, 20 квітня.