«Шахтар» здобув вольову перемогу в матчі Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, «Шахтар» здобув перемогу, програючи по ходу матчу з рахунком 0:1.

Донецьке дербі вийшло напруженим і малорезультативним. У першому таймі жодній з команд так і не вдалося забити гол. А після перерви доля гри вирішилася протягом перших 17 хвилин. Рахунок відкрив на 49-й хвилині гравець «Металурга» Василь Прийма, на що гірники відповіли точними ударами Сергія Кривцова (56-я хвилина) і Луїса Адріано (62).

Надалі обидві команди мали шанси відзначитися, але гра завершилася з мінімальною перевагою лідера чемпіонату.

Також сьогодні відбувся матч в Ужгороді, в якому «Говерла» програла маріупольському «Іллічівцю» - 1:2.

У цій зустрічі все вирішив трихвилинний відрізок в середині другого тайму, коли відзначилися Андрій Тотовицький Іван Ордець. На 93-й хвилині Дмитро Трухін відквитав один гол, але більшого «Говерлі» не вдалося зробити.

Таким чином, на даний момент у турнірній таблиці у «Шахтаря» 53 очки і команда знову стала одноосібним лідером турнірної таблиці Прем'єр-ліги.

Матч «Дніпро» - «Чорноморець», а також ігри за участю «Динамо» та «Металіста» відбудуться в неділю, 20 квітня.