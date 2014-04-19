Українська чемпіонка світу з п'ятиборства буде виступати за Росію

Про це повідомляє прес-служба ФСПР.

Зокрема, в повідомленні наголошується: «Згідно з п. 6.22.18 Статуту ФСПР, а також керуючись принципами і положеннями Олімпійської Хартії, Статуту УИПМ і Статуту ФСПР Президія ФСПР одноголосно постановила прийняти Буряк Ганну Едуардівну в члени ФСПР і дозволити їй виступати за збірну Росії на міжнародних змаганнях, починаючи з травня 2014 року».

24-річна Буряк на даний момент займає друге місце в рейтингу Міжнародної федерації спортивного п'ятиборства. У складі збірної України у 2013-му році вона виграла два етапи Кубка світу, завоювала срібну медаль чемпіонату Європи в особистій першості і стала чемпіонкою світу в естафеті. У 2012 році вона виграла золоту медаль чемпіонки світу у змішаній естафеті.