Визначено остаточний склад збірної України на чемпіонат світу з хокею

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Всього в списку 23 хокеїста. Замість травмованого раніше капітана команди Руслана Федотенка, на ЧС зіграє нападаючий "Донбасу" Євген Бєлухін.

Склад збірної України виглядає таким чином: воротарі - Сергій Гайдученко ("Донбас"), Вадим Селіверстов (ХК "Астана", Казахстан), Михайло Шевчук ("Молода Гвардія"); Захисники - Денис Петрухно ("Донбас"), Олександр Побєдоносцев ("Титан", ВХЛ), Денис Ісаєнко ("Компаньйон-Нафтогаз"), Ігор Кугут ("Білий Барс"), Данило Скрипець ("Молода Гвардія"), Юрій Наваренко (ХК "Гомель", Білорусь), Микола Ладигін ("Халл Стінгрейс", Великобританія); нападники - Євген Белухін, Олександр Торяник, Максим Квітченко, Сергій Варламов, Роман Благой, Віктор Захаров, Павло Падакін (всі - "Донбас"), Дмитро Німенко ("Компаньйон- Нафтогаз" ), Артем Бондарєв ("Білий Барс" ), Олег Тимченко, Олег Шафаренко (обидва - "Юність", Білорусь), Андрій Міхнов ("Металург", Білорусь) та Олександр Матерухін ("Динамо" Мн., Білорусь).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу в Південній Кореї проходитиме з 20 по 26 квітня. Суперниками збірної України на цьому турнірі стали команди Австрії, Словенії, Угорщини, Японії та Кореї.