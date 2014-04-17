Ситуацію з підготовкою до Євробаскета-2015 продовжать обговорювати 22 квітня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації баскетболу України.

Зокрема, у повідомленні йдеться: «17 квітня відбулася нарада з питань підготовки до ЄвроБаскету 2015 під головуванням Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка за участю Міністра молоді та спорту Дмитра Булатова, представників Федерації баскетболу України, інвесторів арен та представників банківського сектору, під час якої було обговорено ситуацію щодо підготовки до чемпіонату, а також дано доручення експертам у найближчі два дні провести аналіз ситуації і доповісти про висновки на наступній робочій зустрічі, яка відбудеться у вівторок, 22 квітня».

Як відомо, засідання Ради Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА-Європа) з питань проведення Євробаскету в Україні має відбутися 15 травня.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з баскетболу серед чоловічих команд має відбутися в Україні восени 2015 року.