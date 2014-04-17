"Севастополь" виграв у "Таврії" в матчі української Прем'єр-ліги
18:26, 17 квітня 2014Спорт
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У Сімферополі завершився матч 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Таврія" на свем полі поступилася "Севастополю" з рахунком 0:2.
Прем'єр-ліга / sctavriya.com
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Кримське дербі проходило з явною перевагою гостей, в той час як гравці "Таврії" відзначилися лише грубою грою і жовтими картками.
Голи були забиті наприкінці першого і в середині другого таймів. На 38-й хвилині рахунок відкрив Сергій Кузнєцов, а на 67-й Олександр Караваєв подвоїв перевагу "Севастополя".
Як повідомляв УНІАН, 19-й тур УПЛ завершиться сьогодні ввечері матчем "Металіст" (Харків) - "Зоря" (Луганськ).
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