"Севастополь" виграв у "Таврії" в матчі української Прем'єр-ліги

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Кримське дербі проходило з явною перевагою гостей, в той час як гравці "Таврії" відзначилися лише грубою грою і жовтими картками.

Голи були забиті наприкінці першого і в середині другого таймів. На 38-й хвилині рахунок відкрив Сергій Кузнєцов, а на 67-й Олександр Караваєв подвоїв перевагу "Севастополя".

Як повідомляв УНІАН, 19-й тур УПЛ завершиться сьогодні ввечері матчем "Металіст" (Харків) - "Зоря" (Луганськ).