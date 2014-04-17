Юніорська збірна України з хокею відстояла місце в третьому дивізіоні Чемпіонату світу
Юніорська збірна України з хокею (вік гравців - до 18 років) виграла у черговому матчі чемпіонату світу у збірної Польщі - 6:0, відстоявши право брати участь в турнірі команд Дивізіону 1В (третій по значимості після Еліт-дивізіону і 1А) в подальшому.
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею на льоду.
У передостанньому турі Чемпіонату світу-2014 зійшлися аутсайдери турніру, у яких до цього не було набрано жодного очка. І в очному матчі Україна і Польща повинні були вирішити хто збереже прописку в дивізіоні на майбутнє.
Перший період гри пройшов у напруженій та рівній боротьбі, а в подальшому перевага українців вже була незаперечною. На 25-й хвилині рахунок у матчі відкрив Олексій Ворона. А в середині періоду, протягом хвилини, українці закинули три голи. Ворона зробив дубль, третю шайбу закинув Михайло Геворкян, четверту - Віталій Лялька. А в третьому періоді розгром поляків довершили Ілля Генералів і Іван Радецький.
Таким чином, збірна України набрала 3 очки і гарантувала собі 5-е місце в турнірній таблиці з 6 команд за підсумками чемпіонату.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Секешфехерварі (Угорщина) проходить з 13 по 19 квітня.