Юніорська збірна України з хокею відстояла місце в третьому дивізіоні Чемпіонату світу

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею на льоду.

У передостанньому турі Чемпіонату світу-2014 зійшлися аутсайдери турніру, у яких до цього не було набрано жодного очка. І в очному матчі Україна і Польща повинні були вирішити хто збереже прописку в дивізіоні на майбутнє.

Перший період гри пройшов у напруженій та рівній боротьбі, а в подальшому перевага українців вже була незаперечною. На 25-й хвилині рахунок у матчі відкрив Олексій Ворона. А в середині періоду, протягом хвилини, українці закинули три голи. Ворона зробив дубль, третю шайбу закинув Михайло Геворкян, четверту - Віталій Лялька. А в третьому періоді розгром поляків довершили Ілля Генералів і Іван Радецький.

Таким чином, збірна України набрала 3 очки і гарантувала собі 5-е місце в турнірній таблиці з 6 команд за підсумками чемпіонату.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Секешфехерварі (Угорщина) проходить з 13 по 19 квітня.