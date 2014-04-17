Суперником Усика в наступному бою стане німець Нсафоа

Про це УНІАН повідомили в промоутерській компанії братів Кличків К2.

Рейтинговий бій Усик - Нсафоа триватиме 8 раундів. Бій відбудеться в андеркарді титульного поєдинку Володимир Кличко - Алекс Леапаї 26 квітня 2014 року в німецькому Оберхаузені.

Це буде третій бій Усика на професійному рингу.