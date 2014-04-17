Суперником Усика в наступному бою стане німець Нсафоа
15:52, 17 квітня 2014Спорт
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Наступним суперником Олександра Усика стане уродженець Гани, який представляє Німеччину боксер Бен Нсафоа.
Олександр Усик / К2
Про це УНІАН повідомили в промоутерській компанії братів Кличків К2.
Рейтинговий бій Усик - Нсафоа триватиме 8 раундів. Бій відбудеться в андеркарді титульного поєдинку Володимир Кличко - Алекс Леапаї 26 квітня 2014 року в німецькому Оберхаузені.
Це буде третій бій Усика на професійному рингу.
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