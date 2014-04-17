Туомас Кііскінен продовжив контракт з "Донбасом"

Про це повідомляє прес-служба ХК "Донбас".

Фінський форвард поповнив ряди єдиного представника України в КХЛ в сезоні 2012/2013 рр .. За два сезони Кііскінен провів у формі ХК "Донбас" 91 матч, десять з яких в плей-офф сезону 2013/2014 рр., набравши 3 очки (2+1). Всього ж за період співпраці з українським клубом фін поклав в "скарбничку" команди 36 очок (14+22), при показнику корисності +2.

В останні три роки Кііскінен регулярно залучався до складу національної збірної Фінляндії, пропустивши лише Олімпійські ігри в Сочі. Протягом 37-ми матчів, зіграних за "суомі", Кііскінен зміг набрати 20 очок за результативність в міжнародних матчах різного рівня. У даний момент нападник ХК "Донбас" входить в число кандидатів, що претендують на поїздку в складі збірної Фінляндії на чемпіонат світу, який відбудеться в травні в Білорусі.