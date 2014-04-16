Олег Блохін пішов у відставку з посади тренера "Динамо"
22:58, 16 квітня 2014Спорт
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Головному тренеру не пробачили поразку від "Шахтаря"
Олег Блохін / fcdynamo.kiev.ua
Головний тренер футбольної команди "Динамо" (Київ) Олег Блохін пішов у відставку.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це тренер розповів на післяматчевій прес-конференції.
Блохін дослівно заявив: "У мене два слова. Мені передали, що я йду у відставку", - після чого покинув приміщення.
Олег Блохін був представлений у якості головного тренера "Динамо" 25 вересня 2012 року. За цей час «Динамо» вперше в чемпіонаті фінішувало на рекордно низькому для себе третьому місці (сезон 2012/13). У сезоні 2013/14 команда також може зайняти лише третє місце.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центральному матчі 19-го туру Прем'єр-ліги "Динамо" програло донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:2.
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