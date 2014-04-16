Олег Блохін пішов у відставку з посади тренера "Динамо"

Головний тренер футбольної команди "Динамо" (Київ) Олег Блохін пішов у відставку.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це тренер розповів на післяматчевій прес-конференції.

Блохін дослівно заявив: "У мене два слова. Мені передали, що я йду у відставку", - після чого покинув приміщення.

Олег Блохін був представлений у якості головного тренера "Динамо" 25 вересня 2012 року. За цей час «Динамо» вперше в чемпіонаті фінішувало на рекордно низькому для себе третьому місці (сезон 2012/13). У сезоні 2013/14 команда також може зайняти лише третє місце.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центральному матчі 19-го туру Прем'єр-ліги "Динамо" програло донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:2.