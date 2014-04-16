Юніорська збірна України з хокею програла третій матч поспіль на чемпіонаті світу

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Провальною для українських юніорів стала перша 20-хвилинка, під час якої наша команда пропустила три голи поспіль. Правда, на початку другого періоду Андрій Григор'єв зумів швидко відквитати один гол. Але, перелому в грі не відбулося. В кінці періоду угорці відновили різницю у три шайби, а в третій 20-хвилинці команди знову обмінялися голами. У складі українців відзначився Данило Колесніков.

Таким чином, після трьох матчів на рахунку збірної України немає жодного набраного очка. Наступний матч - проти ще одного аутсайдера турніру збірної Польщі - стане ключовим для українських хокеїстів у боротьбі за збереження місця в третьому за значимістю дивізіоні ЧС.

Як повідомляв УНІАН, раніше українці програли збірних Австрії (2:3) і Японії (2:4).