Володимир Кличко потрапив у рейтинг спортсменів, що найбільше заробляють

Про це повідомляється на сайті офіційного фан-клубу Кличко.

Кличко у рейтингу багатіїв ділить 18 - 20 місця з бейсболистами Робінсоном Кано і Прінсом Філдером. Річний дохід кожного з них склав 24 млн. доларів (у Володимира враховані гонорари за бій з Франческо Пьянетой - 6.5 млн. і Олександром Повєткіним - 17.5 млн.). А очолює список багатіїв ще один боксер - американець Флойд Мейвезер, який заробив за минулий рік 73,5 мільйона доларів (гонорари за бої з Герреро і Альваресом - 32 і 41.5 млн. відповідно).

Найбільше в рейтингу представників таких видів спорту, як американський футбол і бейсбол. Так само присутні зірки футболу Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Златан Ібрагімович і Уейн Руні) і автоперегонів Формули - 1 (Фернандо Алонсо та Льюїс Хемілтон).

Для боксерів аналітики ESPN враховували лише гроші, зароблені за спортивним контрактами. Враховуючи рекламні контракти і можливі доходи від бізнесу реальний заробіток Кличко і Мейвезера вище озвучених сум.