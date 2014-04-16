УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Шахтар"

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому матчі зіграють команди, що займають друге та третє місця у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

На даний момент у "Шахтаря" 47 очок, а у "Динамо" - 43. Лідирує ж в таблиці днепропетровський "Дніпро", який набрав 50 балів. При цьому всі команди провели по 22 гри. І навіть якщо "Шахтар" сьогодні переможе і наздожене "Дніпро" за кількістю набраних очокв, то за втраченим балам дніпропетровці все одно будуть лідерами, так як вони зіграли на один матч менше.

На даний момент фахівці розходяться в думці щодо фаворита гри. З одного боку, склад гірників виглядає набагато солідніше, але команда провалила ряд останніх матчів. З іншого боку, кияни здобули кілька важливих перемог поспіль, в тому числі, над харківським "Металістом", зміцнивши свої позиції на 3-му місці в таблиці.

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом з невеликою перевагою донецький "Шахтар". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 2,4 до 1, у той час, як перемога "Динамо" оцінюється в 3,15 до 1, а нічия - 3,35 до 1.

Матч "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 20.00. УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.