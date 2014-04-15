"Дніпро" став лідером Прем'єр-ліги

У Дніпропетровську закінчився матч 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" розгромив луцьку "Волинь" - 5:1, ставши одноосібним лідером Прем'єр-ліги.

Дніпропетровцям не вдався перший тайм, під час якого вони неодноразово загрожували воротам суперника, але реалізувати бодай один момент так і не зуміли. На відміну від суперника, який забив гол зусиллями Олександра Селіна.

Але, після перерви, дніпропетровську команду було не зупинити. Зрівняв рахунок на 55-й хвилині Євген Селезньов, а потім, протягом 13 хвилин три голи поспіль забив бразилець Матеус. Він же на 90-й хвилині оформив покер, довершуючи розгром луцької команди.

Таким чином, тепер на рахунку "Дніпра" в турнірній таблиці 50 очок. Команда має в активі стільки ж матчів, скільки і основний конкурент у боротьбі за золоті медалі - донецький "Шахтар", який набрав 47 балів.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 16 квітня, відбудеться центральний матч туру "Динамо" - "Шахтар".