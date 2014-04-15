"Шахтар" представив десятку найкращих голів у ворота "Динамо"

Напередодні матчу з київським "Динамо" творча група ТВ-сайту донецького "Шахтаря" FCSD.tv випустила ролик з 10-кою найкрасивіших голів донеччан у протистояннях з "Динамо".

Перше місце творці ролика присудили Луїсу Адріано, за гол, забитий у ворота киян у вересні 2012-го року.

Примітно, що у ролику, який триває шість з половиною хвилин, присутні голи тільки з тих матчів, в яких "Шахтар" незмінно перемагав. Це матчі в період з травня 2006 року по вересень 2012-го року.

Ролик присвячений атчу 19-го туру української Прем'єр-ліги, в якому в Києві 16 квітня на НСК "Олімпійський" зійдуться "Динамо" та "Шахтар".